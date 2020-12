Paard in de sloot

Een passant zag dat er in weiland een paard vermoeid in een sloot vast zat en waarschuwde de hulpdiensten . Later bleek de locatie de Ivige Leane te zijn , bij aankomst van de brandweer zat het dier vast in de sloot en kon niet meer bij de modderige kant omhoogkomen .

Brandweer Joure kwam met nieuwe hulpverlening voertuig ter plaatse aangezien deze ook een kraan had . Maar met flink wat kracht konden de heren en dame van de brandweer het dier uit zijn benarde positie bevrijden .Na even te zijn bijgekomen stond het snel weer op zijn vier poten.