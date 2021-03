Overvaller aangehouden tijdens verkeerscontrole Sneek

SNEEK-Gistermiddag middag hield de politie van Sneek een verkeerscontrole op de Stadsrondweg N7 in Sneek. Daarbij controleerden zij onder meer op het naleven van de maximumsnelheid. De bestuurder van een bedrijfsbus maakte het te bont. Hij reed volgens de lasergun met een snelheid van 118 km/u, waar 80 was toegestaan.

Toen de agenten hem hierop staande hielden om hem een proces-verbaal aan te zeggen voor de snelheid, bleek de bestuurder, een 41-jarige man uit de gemeente Hoorn, gesignaleerd te staan op last van de Duitse autoriteiten. Dit in verband met een gewapende overval. Hierop is de man aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Vanuit daar zal de man worden uitgeleverd aan Duitsland, waar hij zijn proces verder zal moeten afwachten.