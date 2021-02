Opsporing verzocht: Van wie zijn deze fiets en schoenen?

SNEEK- De politie van Sneek is op zoek naar de eigenaar van deze fiets en boodschappentas met schoenen die daarbij is aangetroffen.

Sinds afgelopen zondag staat deze fiets geparkeerd bij een bankje langs de Geeuw, langs het fietspad achter de Waterzuivering in Sneek (wijk Tinga). Herkent u deze fiets of bent u zelf de eigenaar? Meldt u zich dan alstublieft bij de politie via 0900-8844. Alle tips zijn welkom.