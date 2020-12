Op kerstavond gestrand in een rietkraag

SNEEK- Op donderdag 24 december 2020, kreeg de politie van Sneek een melding van een bootje dat met motorpech was gestrand in een rietkraag.

De opvarende wist echter niet waar hij precies was en bleek hier al twee dagen te liggen. Uiteindelijk kon de @meldkamernoordnederland met de belgegevens van het 112 telefoontje de coördinaten vaststellen.

Een motorrijder van @teamverkeer_nn trof het bootje in De Swette ter hoogte van Dearsum. Door twee schippers van toezicht te water werd een politieboot bemand waarna de man met zijn bootje naar een haven werd gesleept. Zo kon de man toch nog thuis zijn op kerstavond.

Johannes Adema reageert op het verhaal van de politie

Johannes Adema was de betreffende schipper ’s middags ook al tegengekomen en hij schrijft de volgende reactie:

“Ik lag onder de spoorbrug te vissen toen ik een bootje hoorde en zag een stuk verderop. De boot ging alle kanten op behalve de goeie. Hij heeft wel 45miuten aan het prutsen geweest en vloog van rietkraag naar rietkraag. maar kwam geen meter verder. Ik wilde toch al inpakken en ben aar hem toe gevaren en gevraagd wat e loos was. De boot wil niet sturen was het antwoord. Ik ben bij hem aan boord gestapt en heb even een stukje gevaren en er was niets mis met die boot. Na 300meter heb ik hem laten varen maar ik zag al na 20meter dat hij de boot niet onder controle had. Ik kreeg hem niet aan het verstand dat je met en BBmotor in tegengestelde richting moet sturen. En niet tijdens het sturen aan de gashendel moest draaien. ‘Jaja’, zei de man.”

Buitenboord motor

“Ik besloot nog even 2 km met hem mee te varen naar de veel bredere Swette. kon hij daar recht to recht aan naar z’n eindbestemming Leeuwarden. Kan weinig misgaan. Na op de Swette aangekomen te zijn heb ik hem weer laten sturen. 20meter breed moet lukken zou je zeggen. En ja hoor na nog geen minuut hing die alweer bijna in de rietkraag. Nog een keer duidelijk uitgelegd en laten zien hoe en BBmotor werkt.”

Overgestapt op mijn bootje en hij voer zowaar 100meter rechtdoor. En toen weer in de kant links en rechts. Heb hem gezegd dat ik het niet zag zitten dat hij die tocht ging maken. Bood hem aan om zn boot inmiddels bij het heeghout van Boazum Deersum aan te legen en met mij meen naar huis te gaan om droge kleding aan te trekken want hij was zeiknat. Dat wilde hij niet, hij wilde naar Leeuwarden.

Ik ben met hem meegevaren naar de volgende brug bij de windmolen en heb hem nog 1 keer gevraagd of hij het zeker wist. ‘Ja’, was z’n antwoord. Ik heb hem aangeraden om in Oosterwierum nog even te tanken en heb afscheid van hem genomen. Het was inmiddels 14. 15 uur. Ik ben zeker 1.5uur met hem onder de pannen geweest.

Verhaal gaat door…

“Ik kom later in de middag thuis van boodschappen doen in Sneek en het loopt al richting 18. 00uur als ik op m’n scanner (marifoon frequenties) nog net iets hoor over een bootje wat tussen Sneek en Leeuwarden vastzit of problemen heeft. Ik moest direct aan het bootje van die middag eerder denken. De 1e schipper vroeg nog aan de ander op het PM kanaal tussen Sneek en Leeuwarden? En verder hoorde ik daar ook niks meer over. Toen toch maar even met de meldkamer Noord gebeld en doe rond 18.15 uur me mijn verhaal.

‘En als ze een bootje zochten dat ze op Swette moesten gaan zoeken.’ Er was nog niks bekend over een melding van zoiets volgens de dienstdoende telefoon beambte. Ze bedankte me voor het belletje. Heb nog geraagd of ik ook nog een terugkoppeling kon krijgen maar dat wist ze niet. Wel wilde ze weten of ze me terug konden bellen als ze eventueel nog vragen hadden.

‘Natuurlijk’, zei ik. En we hebben het gesprek beëindigd. Donderdagavond kreeg ik van Armand Postma een screenshot van een melding van een boot in de problemen op de Swette. Of ik dat was? Toen wist ik bijna wel genoeg, ‘dit moet dezelfde boot zijn’.

Blij dat de beste man veilig in Leeuwarden is gekomen, hij had wel zwaar onderkoeld kunnen raken met dat natte pak van hem. Veel meegemaakt op het water, maar zoiets nog nooit!”