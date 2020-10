Nieuw nummer voor incidenten waar de brandweer niet met spoed nodig is

Heeft u de brandweer nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan belt de inwoner vanaf 12 oktober 0900-0904. Op die manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties!

Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de regionale meldkamer van de brandweer.

Situaties waarvoor dit telefoonnummer bedoeld is, zijn geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan: een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt, een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan of een vermoeid paard dat niet meer zelf uit de sloot kan komen. Zeker bij bovengenoemnde situaties kan dit telefoonnummer helpen om 112 vrij te houden voor daadwerkelijk noodsituaties.