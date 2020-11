Motorrijder uit Leeuwarden (25) overleden na eenzijdig ongeval

De motorrijder ging door een nog onbekende oorzaak onderuit bij de rotonde, afslag IJlst. Het zwaargewonde slachtoffer, een 25-jarige man uit Leeuwarden, is eerst behandeld door het ambulancepersoneel en een traumadokter. Hij is daarna onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis in Groningen gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden.

De politie start een onderzoek naar het ongeluk.