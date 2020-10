Mogelijk explosief in woning ontdekt na flatbrand Sneek

SNEEK - Vrijdagavond heeft er een brand gewoed aan de Rijperahemstraat in Sneek. Tijdens de ontruiming van de aangelegen woningen is een hennepplantage aangetroffen door de politie.

De betreffende woning is als plaats delict aangemerkt en er is verder onderzoek uitgevoerd. Tijdens dat onderzoek is een mogelijk explosief gevonden. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zijn de woningen die grenzen aan het huis waar de brand uitbrak ontruimd.



De explosieven opruimingsdienst is onderweg om het mogelijke explosief te onderzoeken en indien nodig onschadelijk te maken of op te ruimen. De politie heeft een verdachte aangehouden en er is verder onderzoek ingesteld.