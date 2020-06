Meer verdenkingen: Sneker cybercrimeverdachte moet langer vast zitten

Daar zijn nu tientallen nieuwe gevallen bij gekomen, onder andere een aantal oplichtingszaken via een datingsite.

De man werd begjin juni aangehouden. Hij was met een aantal slachtoffers in contact gekomen via sociale media. Hij spiegelde hen voor dat ze snel geld konden verdienen, bijvoorbeeld door mee te doen aan een 'crypto mining machine'. Daarvoor moest hij geld van de slachtoffers krijgen, plus hun bankgegevens en de gegevens van hun bankpas. De verdachte kreeg op die manier toegang tot meerdere bankrekeningen. De eigenaren zagen dat er geld van hun rekening verdween en ze deden aangifte.

De bankrekeningen werden ook gebruikt voor transacties via Marktplaats. De kopers moesten geld overmaken naar de bewuste bankrekeningen. Dat deden ze, waarna ze vervolgens naar de aangekochte goederen konden fluiten.

Bron: www.omropfryslân.nl