SNEEK- Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Gemeenten werken NIET samen met deze websites.

De websites en online loketten vragen geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte. Dat is zonde. Een afspraak maken is bij de gemeenten altijd gratis en je kunt een uittreksel eenvoudig zelf aanvragen op www.sudwestfryslan.nl.

Bekijk dus goed op welke website je zit voordat je een afspraak maakt en betaal niets.