Lachgasflessen in beslag genomen

SNEEK- Afgelopen vrijdagavond controleerde de politie op de Singel in Sneek een voertuig naar aanleiding van een overlastmelding. In dit voertuig werden drie gasflessen aangetroffen, kennelijk gevuld met lachgas.

Niet alleen het gebruik van lachgas is gevaarlijk, óók het vervoer ervan in dergelijke hoeveelheden. Zodra er meer dan 2 kilogram lachgas wordt vervoerd, is er wettelijk sprake van een bedrijfsmatig transport en moeten er behoorlijk wat veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Er moet onder meer een vergunning kunnen worden overlegd, moet er een brandblusser aanwezig zijn en moet de lading bovendien gezekerd zijn. Dat was nu allemaal niet het geval.

De gasflessen zijn door de politie in beslag genomen. De bestuurder en één van de drie bijrijders, die vertelde de eigenaar van de gasflessen te zijn, worden verdacht van overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete.