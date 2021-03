Koelsysteem lekt freon bij HEMA Sneek

SNEEK- Vanmiddag kreeg de brandweer van Sneek melding dat er een vreemde onaangename geur hing in het pand van de HEMA in Sneek. De brandweer is ter plaatse geweest en heeft metingen verricht.

In de vriezer was leiding geraakt en hierdoor ontsnapte er freon, een gas die overigens niet schadelijk is voor voedsel. Door snel handelen van personeel kon freon zicht niet verspreiden en bleef het beperk tot de koelcel

De brandweer heeft door middel van ventilator de koeling geventileerd en monteur zal de lekkage verhelpen. Eén persoon die in aanraking was gekomen met freon is voor de zekerheid gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Na dik uur keerde de brandweer terug.