FRYSLAN - Ondanks de regen van afgelopen week is de kans op natuurbrand onverminderd groot. Voor Friesland is daarom nog steeds fase 2 van kracht.

Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groot. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze droge periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Roken en open vuur zijn momenteel verboden in de natuur. Gooi ook geen glas weg. Als de zon hier op schijnt, dan kan dit een brand veroorzaken. Daarnaast is het verstandig om uw auto niet in een droge berm te parkeren. Iik dit kan brand veroorzaken.

Meetstations

In Friesland staan meetstations in een aantal natuurgebieden. Deze meten tal van factoren zoals windsnelheid, temperatuur, droogte, luchtvochtigheid etc. Op basis van deze metingen wordt een bepaalde indexwaarde berekend. Die geeft het actuele risico aan of een natuurbrand zich snel kan uitbreiden. Deze indexwaarden fluctueren gedurende de dag.

De indexwaarden worden dagelijks gevolgd door een getrainde medewerker van de veiligheidsregio en gecombineerd met bijvoorbeeld de meteogegevens van KNMI en Buienradar, informatie van natuurbeheerders, informatie van brandweerdeskundigen uit het veld en eigen waarneming.

Op basis van al deze gegevens wordt de fase bepaald.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?