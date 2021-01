Jaarwisseling in Fryslan met drukte voor de Friese ziekenhuizen en een aantal incidenten

De Dokterswacht heeft een nacht beleefd met veel drukte. Zij kreeg name veel meldingen uit het noorden van de provincie en uit Leeuwarden. De meldingen hielden vaker verband met vechtpartijtjes dan met vuurwerk.

Friese ziekenhuizen

De nacht voor de Friese ziekenhuizen was qua drukte vergelijkbaar met vorig jaar.

In MCL kwamen veel verschillende meldingen binnen maar deze waren niet alleen oud en nieuw gerelateerd, een klein aantal meldingen kwam hier door vuurwerk of carbid.

De drukte in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen was gelijkwaardig aan vorig jaar. Er kwam hier één vuurwerkslachtoffer binnen en ongeveer vijf oud en nieuw gerelateerde meldingen.

In het Antonius Ziekenhuis in Sneek kwam ten opzichte van vorig jaar een vergelijkbaar aantal meldingen binnen met een aantal oud en nieuw gerelateerde slachtoffers.

Er zijn vanuit de Friese ziekenhuizen geen meldingen van agressie en/of geweld tegen het personeel binnengekomen. In een enkel geval werden patiënten onder begeleiding van politie binnengebracht. Het personeel kon over het algemeen ongehinderd haar werk doen.

Brandweer Fryslân

De Brandweer is vanaf oudejaarsdag tot nieuwjaarsdag 08.00 uur rond de 76 keer uitgerukt. Dit is iets minder dan vorig jaar. Toen betrof het aantal uitrukken 83 keer, het jaar daarvoor was dit 96 keer.

Wim Kleinhuis: “We kijken als Brandweer Fryslan terug op een beheersbare nacht met een aantal branden en kleinere incidenten. Dat neemt niet weg dat we het de hele nacht druk hebben gehad. Meer dan vorig jaar, valt op dat onze mensen her en der lastig zijn gevallen door omstanders bij het uitvoeren van hun werk.”

De grootste inzet is gepleegd bij een woningbrand in Langezwaag. In de vroege ochtend brandde deze woning volledig uit. De bewoners konden hierbij op tijd de woning verlaten helaas zijn er wel meerder dieren omgekomen in de brand.

Vooral in het noordoosten van de provincie werden vreugdevuren ontstoken. Bij Burgum moest de Brandweer een brandende auto blussen in een weiland bij de Centrale As.