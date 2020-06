Inbreker op heterdaad aangehouden, politie zoekt getuigen.

SNEEK - In de nacht van zaterdag op zondag kregen wij een melding van een heterdaad inbraak in een horecagelegenheid aan de Prins Hendrikkade te Sneek. Ter plaatse zagen we verbrekingen bij het pand, maar de inbrekers waren er vandoor.

Na een zoekactie met meerdere collega's in en rondom het centrum werd een verdachte door een diensthond en zijn geleider aangetroffen terwijl hij zich verschanste in een boot.

Deze vijfentwintigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kon op heterdaad worden aangehouden en is ingesloten voor nader onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de aangehouden verdachte mogelijk niet alleen handelde. De politie is daarom op zoek naar getuigen. Heeft u in de nacht van zaterdag op zondag tussen 02.30 en 05.00 uur iets verdachts gehoord en/of gezien? Deel uw informatie dan met ons via 0900-8844 of, als u liever anoniem blijft, via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.