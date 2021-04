Hulpdiensten uitgerukt voor voertuig te water op Groenedijk in Sneek

SNEEK- Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Groenedijk in Sneek zijn vanochtend mogelijk één of meerdere personen gewond geraakt. Eén van de voertuigen kwam in de sloot naast de weg terecht.

Het ongeval gebeurde rond tien over half 12 in de ochtend. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. Twee ambulances en duikers van de Sneker brandweer zijn ter plaatse gegaan. Een traumahelikopter vanuit Groningen werd ook opgeroepen, maar kon halverwege weer terugkeren naar de basis.