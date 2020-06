Harde wind zorgt voor problemen:Twee zeilbootjes op Heegermeer omgeslagen

Op het IJsselmeer bij Workum is zaterdag een kitsurfster gewond geraakt. Ze kwam ongelukkig terecht toen ze haar sport aan het beoefenen was.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het strandpaviljoen bij Workum. Er werd een ambulance opgeroepen en ook een traumahelikopter kwam op de melding af.

Door het ongeluk belandde de kite in een boom. Deze is door omstanders uit de boom gehaald. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.