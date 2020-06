Grote uitslaande brand industrieterrein Bolsward lijkt onder controle

BOLSWARD - De grote, uitslaande brand in Bolsward lijkt onder controle. Er is veel minder vuur en er zijn nu nog enkele brandhaarden zichtbaar in het bedrijfspand op industrieterrein De Ward. Er zijn geen personen in het gebouw aanwezig, meldt de brandweer. Wel zouden er twee mensen gewond zijn geraakt, waarvan één ernstig.

De brandweer reed woensdagmiddag massaal uit voor de zeer grote brand in Bolsward. De korpsen van Parrega, Harlingen, Bolsward, Witmarsum, Wommels en Sneek hielpen bij de bestrijding van de uitslaande brand. De brandweer zet in op het redden van de omliggende gebouwen en het ziet ernaar uit dat dat gaat lukken. Bij de brand zouden twee mensen gewond zijn geraakt, waarvan een ernstig. Daarvoor is een traumahelikopter opgeroepen.

Het gebouw waar de brand woedt, zou een loods zijn van 20 bij 15 meter met daarin elektrische boten, accu's, campers en tractoren. Omdat de waterdruk laag is, haalt de brandweer water uit een sloot om het vuur te bestrijden.

Veel rook

Meerdere mensen zagen van afstand grote rookwolken boven het industrieterrein verschijnen. Zelfs vanuit Harlingen en Heerenveen was de rook te zien.

Ontploffingen

De vlammen sloegen hoog in de lucht, toen verslaggever Willem de Vries ter plekke was. Hij hoorde een aantal ontploffingen, wat kan duiden op gasflessen. Een vrouw is onwel geworden en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, volgens onze verslaggever. Buurtbewoners moesten hun woning verlaten. Bij een van hen zit de schrik er goed in: "De vlammen waren in no time wel 30 meter hoog, niet normaal. Dit komt wel binnen."

