Gevel kapsalon Oppenhuizen met eieren bekogeld

OPPENHUIZEN-Afgelopen weekend is de gevel van kapsalon TopHairfashion aan de Noardein in Oppenhuizen met eieren bekogeld. Volgens eigenaresse Anita Feenstra sloegen de honden bij haar thuis vannacht rond 12 uur aan, dus vermoedelijk heeft het voorval rond dat tijdstip plaatsgevonden.

Anita geeft aan dat ze geschokt was toen ze vanmiddag de besmeurde gevel ontdekte. De eigenaresse heeft melding gedaan bij de politie van dit voorval. Mocht iemand iets gezien of gehoord hebben, dan kan er melding gedaan worden bij de wijkagent (0900 8844) of via het online meldingsformulier van de politie.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/site