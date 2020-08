Getuigen mishandeling gezocht

SNEEK- Op zondag 2 augustus rond 4.35 uur zijn drie personen belaagd en mishandeld aan de Looxmagracht te Sneek. Een van de slachtoffers is daarbij in het water gevallen en een ander is diverse keren geschopt en geslagen. Van deze mishandeling hebben wij beelden.

De zes verdachten verplaatsten zich vanaf de richting Prins Hendrikkade, over de Koninginnebrug naar de Looxmagracht. Een van de verdachten zat hierbij op een bromfiets.

Indien nodig worden de beelden van deze openlijke geweldpleging maandag 10 augustus gedeeld via onze social mediakanalen. Ben jij betrokken geweest bij dit incident, als getuige of verdachte, vragen wij jou om je bij ons te melden. Je kunt contact opnemen via 0900-8844 of via meld misdaad anoniem, via 0800-7000. Ook kun je je melden aan het bureau. Graag onder vermelding van registratienummer: 2020208001