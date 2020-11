Getuigen gezocht vernieling politieauto met vuurwerk

SNEEK- De politie in Sneek is bezig met een onderzoek naar de vernieling van een politieauto afgelopen zaterdagnacht. De politiebus stond op de afgesloten binnenplaats van het politiebureau aan het IJlsterplein. Tussen 02.00 en 03.00 uur ’s nachts is een ruit vernield, waarna er zwaar vuurwerk in de auto is gegooid. Inmiddels is vastgesteld dat het om een Cobra 6 gaat, uit de categorie illegaal vuurwerk.