Getuigen gezocht van verschillende vernielingen

SNEEK-In verband met een reeks vernielingen, gepleegd in de nacht van 9 op 10 januari in Sneek, is de politie op zoek naar getuigen.

Aan de Worp Tjaardastraat en de Dr. Kuyperlaan zijn twee openbare brievenbussen opgeblazen. Aan het Normandiaplein werd een mobiel toilet in brand gestoken. Bij Station Noord en Boschpleingarage werden slagbomen vernield.

Heb je iets gezien, gehoord of ben je in bezit van beeldmateriaal? Dan hoort de politie het graag! Bereikbaar via 0900-8844 en voor het anoniem melden, via 0800-7000.