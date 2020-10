Getuigen gezocht: Aanhangwagen weggenomen aan de Sudergoweg in IJlst

Sneek-Tussen woensdag 7 oktober 15.45 uur en donderdag 8 oktober 07.00 uur, is er vanaf de inrit van een weiland aan de Sudergoweg in IJlst een opvallende aanhangwagen weggenomen.

De aanhanger stond daar in verband met glasvezel werkzaamheden. Als iemand deze aanhanger daarna gezien heeft of weet wie deze heeft weggenomen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via de bekende social mediakanalen. Ook kan dit anoniem via 0800-7000.

Vermelden onder het nummer BVH2020278233.