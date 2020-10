Getuigen aanrijding Stadsrondweg Sneek gezocht

“Op dinsdag 27 oktober kregen wij rond 17.00 uur een melding van een aanrijding op de Stadsrondweg N7, tussen de afslag Sneek-Oost en Sneek-Centrum. Ter plaatse bleek er inderdaad een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen twee voertuigen. Gelukkig alleen met materiële schade."

"Omdat wij vermoeden dat er mogelijk opzet in het spel is geweest of dat er een verkeersruzie vooraf is gegaan aan deze aanrijding, zijn wij op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien wat mogelijk met deze aanrijding te maken zou kunnen hebben, dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844 of een PB.”