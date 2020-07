Geen straf voor Sneker die aanslag op Binnenhof wilde plegen

SNEEK- De 39-jarige Ramon A. uit Sneek, die in 2019 een aanslag wilde plegen op het Binnenhof in Den Haag, wordt niet vervolg. De rechtbank vindt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is.

De man verklaarde dat hij van plan was om politici neer te steken. Daarna wilde hij door de politie doodgeschoten worden. De man stapte naar de aanwezige marechaussee bij de Eerste Kamer en zei dat hij terrorist was. De man werd gearresteerd en het Binnenhof werd ontruimd.

Volgens de rechtbank is de man schuldig aan het voorbereiden van moord met terroristisch oogmerk en het bedreigen van politici. Volgens het Pieter Baan Centrum had de man echter last van schizofrenie en is hij dus niet toerekeningsvatbaar. De Sneker is opgenomen door GGZ Fryslân en begon eerder deze maand met zijn behandeling.