Eiergooier(s) actief in Top & Twel

OPPENHUIZEN-Al een aantal weken zijn er onverlaten actief die meerdere woningen in het dorp met eieren hebben bekogeld. Begin februari werd daar via de site http://www.topentwelonline.nl/ al melding van gedaan.

“Triest dieptepunt is dat de kapsalon van TopHairfashion afgelopen nacht ( donderdag op vrijdag, red.) voor de tweede keer doelwit is geweest van de eiergooiers. Het zal niemand verbazen dat de gedupeerden zwaar teleurgesteld zijn over dergelijk gedrag. Met dit soort overlast schieten we helemaal niets op. Stop er dus gewoon mee.

Gedupeerden en iedereen die iets gezien of gehoord heeft, wordt gevraagd melding te doen bij de wijkagent Edwin Bijl | politie.nl.