Drukke Oudejaarsavond voor brandweer Sneek

SNEEK- De brandweer van Sneek is op Oudejaarsavond verschillende keren in actie geweest om buitenbrandjes te blussen. De Sneker spuitgasten werden zesmaal opgeroepen om in actie te komen. De eerste inzet was om 19.47 uur en de laatste om 03.38 uur. In totaal heeft de brandweer acht branden geblust.