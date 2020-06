Druk dagje voor hulpdiensten Sneek

SNEEK – De hulpdiensten werden vanmorgen rond de klok van 11.00 uur opgeroepen omdat er mogelijk iemand gewond zou zijn geraakt toen deze in het water terechtkwam.

Niet alleen een ambulance ging richting De Wieken/De Geau, ook de traumaheli en de brandweer zijn ‘ter plaatse gegaan’. Over de oorzaak van het incident is (nog) niets bekend gemaakt.

Aardgas lekkage Gabbemastraat

Vanavond is de brandweer van Sneek gealarmeerd voor een aardgas lekkage op de Gabbemastraat in de Noorderhoek. De melding werd om 20:44 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek.