De sleutel tot succes

SNEEK- Woensdagnacht 25 november, rond 03.45 uur, kreeg de politie van Sneek een melding van een heterdaad woninginbraak aan de Quirijn de Blaustraat in Sneek.

Met meerdere collega's gingen ze ter plaatse. Daar bleek dat een onbekende, na het verbreken van een raam, de woning was binnengedrongen en daar in ieder geval de autosleutel en een andere sleutelbos had meegenomen. Aan die sleutelbos zaten onder meer de huissleutels van de aangeefster en een opvallend lange sleutel van het slot van haar schuttingdeur.

Collega agenten die zich naar de plaats van het onheil spoedden, zagen in de Gongrijpstraat een man lopen die zij herkenden als een notoire woninginbreker. De antecedenten van deze man op het gebied van diefstallen gaven de collega's voldoende aanleiding om hem te fouilleren.

In de broekzak van deze man, troffen zij een sleutelbos aan met een opvallend lange sleutel. Terug bij de woning probeerden de collega's de lange sleutel uit op het slot van de schuttingdeur. Hij bleek te passen.

De man, een 48-jarige Sneker, werd op heterdaad aangehouden. Hij zit voorlopig vast. Later werden ook de autosleutels in de omgeving van de woning aangetroffen.