Dat scheelde niet veel…

SNEEK- Door de gladheid zijn er vanmorgen diverse ongelukken geweest in de provincie. Ook in Sneek en omgeving gingen er meerdere fietsers en scooters onderuit. Verder zijn er diverse glijpartijen geweest.

Op de foto een auto voor Het Bolwerk in Sneek, die nog maar ternauwernood aan een onvrijwillige duik in het koude water van de stadsgracht kon ontkomen. Elders in de provincie hadden automobilisten dat geluk niet. Zo raakte bij Hilaard een auto van de weg in het water.