Burgemeester sluit drugspand in Sneek

SNEEK- Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân is een bedrijfspand aan de Professor Zernikestraat in Sneek gesloten, vanwege de vondst van een hennepkwekerij.

Bij een controle werd een hennepgeur waargenomen rond het bedrijfspand. Toezichthouders van de gemeente en de politie troffen daarbij een in werking zijnde hennepkwekerij en hennepdrogerij.

In totaal zijn er 81 hennepplanten en 51 drogende henneptoppen gevonden. Dit is de tweede keer dat in het pand een hennepkwekerij gevonden is. Ook in 2018 werd hier een hennepkwekerij aangetroffen.

Omdat er sprake is van herhaling, is het pand voor zes maanden gesloten.