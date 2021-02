Burgemeester sluit drugspand in Sneek

SNEEK-Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân is met ingang van 16 februari een woning aan de 2e Woudstraat in Sneek voor de duur van drie maanden gesloten.

Na een politie-inval bleek dat in de woning een hennepkwekerij aanwezig was met 411 planten. Aanleiding voor dit onderzoek waren anonieme meldingen over de kwekerij. De burgemeester heeft op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan, en verstoring van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u ook signalen van misdaad in uw omgeving? Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal en levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving. Melden kunt u gratis via 0800-7000.