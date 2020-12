Burgemeester sluit drugspand in Sneek

SNEEK- Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 1 december een woning aan de 3e Woudstraat in Sneek voor de duur van drie maanden gesloten.

Na een politie-inval bleek dat in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij met 210 planten aanwezig was. Aanleiding voor dit onderzoek waren anonieme meldingen over de kwekerij. Omdat er sprake is van handel en aanwezigheid van een handelshoeveelheid softdrugs heeft de burgemeester op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan, en verstoring van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.