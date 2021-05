Brandweer Sneek zoekt nieuwe collega's!

SNEEK - Woon of werk jij in Sneek? En ben jij geïnteresseerd in het werk bij de brandweer?

De brandweer lijkt op het eerste gezicht een organisatie als alle andere. Tot de pieper gaat. Dan komt er een strak georganiseerde en geoliede machine op gang. Dat moet ook, voor een ieders veiligheid.

Het is belangrijk werk. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar klaarstaan voor de gemeenschap om hulp te bieden aan mensen en dieren in nood. Want optreden bij incidenten is ons vak. Het blussen van branden, dat is het eerste waar je aan denkt bij de brandweer. Maar dat is het niet alleen; wij doen zoveel meer.

Een brand voorkomen is natuurlijk beter dan een brand moeten blussen. Minder branden betekent automatisch minder schade, minder slachtoffers én minder risico's voor onze eigen mensen. Daarom geven we ook voorlichting over brandveiligheid.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligerspostsneek@brandweerfryslan.nl.