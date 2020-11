Brand in duplexwoning Johan Mauritsstraat snel onder controle

SNEEK- In één van de pas gerenoveerde duplexwoningen aan de Johan Mauritsstraat in Sneek brak vanmiddag even na de klok van vijf uur brand uit. De brandweer van Sneek is met spoed ter plaatse gegaan.

Bij aankomst bleek de woning vol rook te staan, het brandje was snel onder controle. Een kat die nog in de woning was bleef ongedeerd. De brandweer heeft met een ventilator de woning weer rookvrij gemaakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.