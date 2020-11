Brand in de meterkast

SNEEK- De brandweer van Sneek werd gisteravond gealarmeerd voor een woningbrand op de Stationsstraat. De melding werd om 21:50 uur via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Bij aankomst bleek dat er een brandje in de meterkast was geweest, maar ook snel onder controle. De woning is geventileerd met ventilatoren.

Containerbrandje Oude Dijk

Vannacht werd de Sneker brandweer opgeroepen voor het blussen van een brandje in een rolcontainer aan de Oude Dijk in Sneek. Water in de container waarmee de klus snel was geklaard.