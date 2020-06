Brand in bedrijfsloods Witmarsum

WITMARSUM - In Witmarsum heeft vanmogen brand gewoed in een bedrijfsloods aan De Tunen. In het pand van zo'n 900 vierkante meter zitten diverse bedrijfsunits. Bij de bestrijding van de brand werd een hoogwerker ingezet.

De brandweer had snel door waar de brand was uitgebroken en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere bedrijfsunits. In ongeveer een uur was de brand onder controle en na inspectie van het gebouw kon de brandweer terug naar de kazerne.

Het is niet bekend hoe groot de schade is in de loods. In het pand zit onder andere een fietsenwinkel.