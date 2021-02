Brand aan de Waterloop snel bedwongen

SNEEK-De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand aan de Waterloop in Sneek. De eerste melding kwam ongeveer half 8 's ochtends bij de alarmcentrale binnen. Na 2 minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker. Korpsen uit onder meer IJlst werden gealarmeerd om assistentie te verlenen.