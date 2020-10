FRYSLAN - Vorige week is door een groep bevelvoerders van Brandweer Fryslân twee dagen realistisch geoefend op het oefencentrum van de BON in Wijster.

Een bevelvoerder is de leidinggevende op de brandweerwagen. Hij of zij komt bij een incident als eerste ter plaatse met een tankautospuit. De bevelvoerder heeft de beschikking over vier manschappen en een chauffeur/pompbediende.

Een oefencarrousel met vier verschillende scenario’s maakte twee leerzame dagen. De oefencarrousel kreeg de toepasselijke naam “Oars as oars” omdat de corona-maatregelen van het RIVM ook gelden tijdens het oefenen. Er stonden op beide dagen vier uitdagende scenario’s op het programma.

Er moest een brand in een campingwinkel bestreden worden, een brand waarbij twee elektrische voertuigen betrokken waren, een ongeval tussen een trein en auto waarbij een bijtend zuur vrij kwam en een oefening met VR brillen. Ook deze scenario's waren oars as oars.

De brandweerlieden kijken terug op twee leerzame dagen vol uitdagingen.