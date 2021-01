Bestuurders onder invloed aangehouden

SNEEK- In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 januari heeft de politie in Sneek een drietal bestuurders staande gehouden die onder invloed reden van alcohol of drugs.

Omstreeks 23.20 uur hielden agenten op de Worp Tjaardastraat een 33-jarige man staande, waarbij de afgenomen speekseltest positief uitsloeg op amfetamine. Van de man is op het bureau bloed afgenomen. In een laboratorium zal worden onderzocht of er daadwerkelijk amfetamine aanwezig is in de man zijn bloed en, zo ja, hoeveel. Is dit meer dan de wettelijk gestelde grenswaarde, dan zal er tegen de man proces-verbaal worden opgemaakt. De man kreeg een rijverbod voor de duur van 24 uur.

Rond de klok van 01.00 uur hield de politie op de Scherhemstraat een 26-jarige beginnend bestuurder staande die te diep in het glaasje had gekeken. Hij moest mee naar het bureau voor medewerking aan een ademanalyse. De agenten hadden voor hem goed en slecht nieuws. Het goede nieuws was dat hij zijn rijbewijs mocht houden. Het resultaat van de ademanalyse was namelijk 300 ug/l en bij 350 ug/l of meer wordt het rijbewijs van een beginnend bestuurder ingevorderd.

Het slechte nieuws was dat er wel proces-verbaal tegen de bestuurder werd opgemaakt en dat hij een rijverbod kreeg voor de duur van 6 uren.

Vervolgens hebben de agenten rond 02.00 uur opnieuw een automobilist op de Worp Tjaardastraat staande gehouden die positief testte op drugs; ditmaal op THC. Het betrof een 25-jarige beginnend bestuurder. Ook van hem is bloed afgenomen en hij kreeg een rijverbod van 24 uren.