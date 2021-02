Bestuurder gezocht na verkeersongeval

SNEEK- Afgelopen zaterdag, 20 februari 2021, omstreeks 10.00 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de kruising Spearsterdyk-Midlansdyk nabij Sibrandabuorren. Hierbij is een personenauto in botsing gekomen met een wielrenner. De wielrenner is gewond geraakt.

De mannelijke bestuurder van de auto is maar kort gestopt bij de fietser en vervolgens weer weggereden zonder zijn identiteit achter te laten.

De politie wil graag weten wie deze bestuurder is. Mogelijk betreft de auto een witte of zilvergrijze Renault, maar dat is niet zeker. Bent u de bestuurder die de politie zoekt of heeft u meer informatie? Laat het de politie weten via 0900-8844.