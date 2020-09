Automobilist in Sondel gepakt voor 209 km/u rijden op een 60 km-weg

SONDEL- Een 21-jarige bestuurder uit gemeente De Fryske Marren is door de politie aangehouden in Sondel omdat hij maar liefst met 209 km/u over een weg reed waar maar 60 km/u is toegestaan. De politie voerde een controle uit aan de Sondelerdyk. Het rijbewijs is ingevorderd en de auto is in beslag genomen.