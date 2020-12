Auto te water

SNEEK- Zondagavond rond half 9 kreeg de politie van Sneek een melding van een voertuig te water aan de Evert Egbertsstraat in Sneek.

Eenmaal ter plaatse bleek dat een sloot buiten zijn oevers was getreden en dat het wegdek gedeeltelijk onder water stond. De bestuurder van de auto heeft daardoor niet goed kunnen zien hoe de weg precies liep en is zo de sloot in gereden. Gelukkig wist de bestuurder, samen met een passagier, de auto ongedeerd de verlaten.

Een berger heeft het voertuig weer op het droge getrokken. De gemeente is door de poltie in kennis gesteld om een afzetting te maken op de plaats des onheils.