Auto-inbraken Sneek, getuigen gezocht

SNEEK- Dinsdagavond 19 januari 2021 hebben in de wijken ten noorden van het centrum van Sneek meerdere auto-inbraken plaatsgevonden. Bent u slachtoffer, heeft u iets gezien of gehoord of heeft op andere wijze informatie over de zaak. Neem dan contact met de politie van Sneek e.o. op via 0900-8844 of stuur een PB.