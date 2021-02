Antonius Ziekenhuis heeft het druk met ijsslachtoffers

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek had het vandaag ook druk. Hier werd net zoals in Leeuwarden extra personeel ingezet. Sommige mensen moeten later terugkomen omdat hun gebroken ledemaat nog een operatie vereist.

De Sneker brandweer assisteerde bij het ambulance vervoer van een ongelukkig gevallen schaatser op de Zwarte Brekken. Op een ijsboard van de brandweer kon de schaatser over het ijs naar de ambulance worden gebracht die klaar stond bij camping Syneveer aan de Lemmerweg.