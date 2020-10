Afsluitdijk deels dicht, verkeer naar Fryslân moet door de polder

SNEEK-Door een ongeluk is de A7 over de Afsluitdijk van Noord-Holland naar Fryslân deels dicht. Het verkeer dat naar Fryslân wil, kan volgens Rijkswaterstaat het best omrijden over Amsterdam, Amersfoort, Almere en Emmeloord. In de andere richting is de weg wel open, maar ook daar staat een file.