18,9 procent minder inbraken in Friesland tijdens corona

SNEEK-Van maart tot en met augustus 2020 vonden er in Nederland in totaal 19.311 inbraken plaats in woningen en bijgebouwen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dit een afname van 18 procent. In de provincie Friesland nam het totaal aantal inbraken af met 18,9 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiedata.

Bijna een vijfde daling aantal inbraken

In de periode maart tot en met augustus 2020 werden er in Friesland in totaal 541 inbraken geregistreerd. Dit is een afname van bijna 19 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De meeste inbraken binnen de provincie vonden plaats in Leeuwarden (233), Heerenveen (55) en Súdwest-Fryslân (48). De gemeenten in de provincie Friesland waar juist het minst vaak werd ingebroken zijn Vlieland (0),Terschelling en Schiermonnikoog (beiden 1 geregistreerde inbraak).

Opmerkelijke gemeenten binnen Friesland

Binnen de provincie Friesland viel de gemeente Weststellingwerf positief op: hier daalde het aantal inbraken met 73,5 procent van 34 naar 9. In de gemeente Smallingerland steeg het aantal inbraken juist van 33 naar 41 incidenten.

Open schuurdeur een risico

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. ,,Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet.” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. ,,Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”

Benieuwd naar de inbraakcijfers voor uw gemeente? Independer heeft het aantal inbraken per gemeente en provincie weergegeven in interactieve kaarten. Hier vindt u informatie en de laatste trends omtrent inbraken in uw gemeente.