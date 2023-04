112 slecht tot niet bereikbaar; bel via 112NL app of gebruik vaste lijn

FRYSLAN - Door een storing bij provider Vodafone kan het zijn dat de meldkamer slecht tot niet bereikbaar is wanneer u 112 belt, er wordt geadviseerd om de vaste lijn of de 112NL app te gebruiken

Via de 112NL app kan er worden gebeld met de meldkamer, maar er kan ook worden gechat. Ook heeft de app een vertaalfunctie voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken. De App is ook praktisch voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Het is niet bekend wanneer de storing zal zijn opgelost. Updates zijn te volgen via Vodafone.