11-stedenwandeltocht: It giet oan!

LEEUWARDEN-Na tweemaal uitgesteld te zijn gaat de 11-stedenwandeltocht weer gewandeld worden van 24 t/m 28 mei a.s., in de week van Hemelvaart.

Er hebben zich ruim 700 deelnemers aangemeld, iets minder dan in 2019, maar niet minder gemotiveerd! Deze 207 kilometer lange wandeltocht is in 5 etappes gedeeld te weten: Leeuwarden – Sloten, Sloten - Workum, Workum - Franeker, Franeker – Dokkum en Dokkum – Leeuwarden. Onderweg kan men genieten van diverse optredens en goede verzorging.

Het unieke aan deze wandeltocht is dat een gedeelte van de deelnemers op slaapschepen kan overnachten, wat een bijzondere beleving is. Deze 5 schepen volgen dezelfde route als de wandelaars.

Wie niet 5 dagen achtereen wil wandelen kan ook 1 of meer etappes doen. Voor degene die de tocht volbrengt wacht het felbegeerde 11-stedenkruisje.

Het is de 74e editie, maar in september 2021 werd het 75-jarig bestaan gevierd en bekroond met de Koninklijke Erepenning.

De organisatie is geheel in handen van veel ervaren vrijwilligers en de medische ondersteuning is in handen van Het Rode Kruis. Voor nog meer informatie www.11-stedenwandeltocht.frl of info@elfstedenwandeltocht.nl