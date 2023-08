100-jarige Poiesz opent 73e filiaal in Leek

SNEEK/LEEK- In de afgelopen periode heeft de directie van Poiesz Vastgoed B.V. overeenstemming bereikt met SynVest Fund Management B.V. inzake de koop/verkoop van het supermarktpand aan de Samuel Leviestraat 12 te Leek waar tot voor kort nog de Lidl gevestigd was. Inmiddels is de Lidl verhuisd waardoor er ruimte is ontstaan voor de plannen en ambities van Poiesz in Leek.

Vanaf woensdag 15 november a.s. zal ook in Leek de Poiesz formule haar opwachting maken. Op dat moment wordt de geheel verbouwde en hypermoderne Poiesz supermarkt in Leek geopend.

Het marktgebied is al gewend aan de meerwaarde van Poiesz gelet op het feit dat in het nabijgelegen Tolbert alsmede Nieuw-Roden ook al jaren de Poiesz supermarkt succesvol draait. De nieuwe Poiesz supermarkt in Leek vormt echter een prachtige aanvulling op het winkelbestand.

Ambities

De directie van Poiesz is zeer trots op het feit dat ook deze acquisitie succesvol is afgerond waarbij direct opgemerkt kan worden dat de groei volledig past binnen de ambities die door de directie zijn geformuleerd. “De komende periode zullen we naar verwachting meerdere overnames kunnen communiceren gelet op het feit dat er op vele fronten wordt gezocht naar toekomstbestendige supermarktlocaties die de onderneming verder versterken en de relevantie in Noord Nederland doen toenemen”, aldus de heer Piet Smit, Algemeen Directeur van Poiesz Supermarkten B.V. en Poiesz Vastgoed B.V.

Door de opening van de vestiging in Leek staat de teller voor Poiesz Supermarkten B.V. daar waar het gaat om het aantal filialen inmiddels op 73. Deze overname krijgt een extra feestelijk tintje gelet op het feit dat Poiesz dit jaar haar 100-jarig jubileum in blakende gezondheid mag vieren. De inmiddels meer dan 6.000 medewerkers van Poiesz zijn dan ook trots op het gegeven dat de groei en bloei van het prachtige bedrijf verder vorm wordt gegeven.