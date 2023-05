10 t/m 13 mei: Magazijnsale Blom in Sneek groot succes

Momenteel organiseert de projectinrichter een ongelofelijke uitverkoop van haar magazijn en showroom. Hierbij wordt er een breed scala aan meubilair gepresenteerd, waaronder banken, eettafels, kasten, tuinmeubilair, verlichting en showroomkeukens, allemaal tegen absolute lage prijzen.

Het projectmeubilair is zorgvuldig geselecteerd om aan de verschillende eisen van diverse ruimtes te voldoen, zoals recreatiewoningen, hotels en studentenwoningen. Het meubilair combineert functionaliteit met stijlvol design en is daarom een fantastische aanvulling op elke ruimte.

Vanwege het enorme succes van de uitverkoop heeft Blom besloten om nog meer meubilair uit haar collectie aan te bieden. Dus of je nu op zoek bent naar een elegante bank, een trendy eettafel of een comfortabele fauteuil, je zult zeker vinden wat je zoekt bij Blom. Geef je interieur een upgrade en kom langs op de Zeilmakersstraat 4 in Sneek.

De openingstijden zijn als volgt:

10 t/m 12 mei: 08.30 tot 21.00 uur

13 mei: 10.00 tot 17.00 uur

Wacht niet langer en profiteer van onze magazijn- en showroomuitverkoop. Blom hoopt je snel te zien!